Системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюють у штатному режимі

Фахівці НЕК «Укренерго» завершили ремонтні роботи на лінії 330 кВ Лісна – ЧАЕС і поновили електропостачання Чорнобильської АЕС і в місті Славутич. Про це у неділю, 13 березня, повідомила прес-служба НАЕК «Енергоатом».

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що електропостачання на ЧАЕС відновлено, проте Україна досі потребує втручання світової спільноти для ядерної безпеки.

«Сьогодні завдяки неймовірним зусиллям фахівців НЕК «Укренерго», наших атомників та електриків вдалося повернути електропостачання на ЧАЕС, захоплену російськими окупантами. Наші українські енергетики, ризикуючи власним здоров’ям та життям, змогли відвернути ризик можливої ядерної катастрофи, що загрожувала всій Європі», – зазначив глава Міненерго.

За його словами, системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюватимуть у штатному режимі, а не від резервного живлення.

Він наголосив, що ЧАЕС – це об’єкт української енергетики, і Україні не потрібна жодна допомога зі сторони будь-кого для забезпечення чи відновлення електропостачання на українських об’єктах. А тому Галущенко вкотре звернувся до міжнародних партнерів України, Єврокомісії, МАГАТЕ, ООН, ОБСЄ з проханням допомогти захистити ядерні об’єкти.

Як інформував ZAXID.NET, внаслідок ворожих дій російських окупантів Чорнобильська АЕС була повністю знеструмлена і захоплена російськими окупантами.

Бойові дії унеможливлювали ремонтні роботи та відновлення енергоживлення. Операції з ядерними матеріалами на ЧАЕС були зупинені. На майданчику розташовані виведені з експлуатації ядерні реактори та обʼєкти з радіоактивними відходами. Регулятор міг підтримувати звʼязок з АЕС тільки електронною поштою.

Технічний склад ЧАЕС – 210 людей – працював увесь час з моменту захоплення, Росія не давала змоги замінити працівників. Персонал мав обмежений доступ до води, їжі, ліків.

Офіс генпрокурора України розпочав провадження за статтею «екоцид» щодо дій РФ на Чорнобильській і Запорізькій АЕС. У розвідці повідомляли, що Росія готує провокації на ЧАЕС.

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