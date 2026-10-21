На десятках вулиць у Франківську півтори доби не буде води
Містян просять зробити запаси
Відключення пов’язане з підготовкою до опалювального сезону
У четвер, 22 жовтня, в Івано-Франківську припинять водопостачання на низці центральних та прилеглих до центру вулиць.
Як повідомили в КП «Івано-Франківськводоекотехпром», відключення пов’язане з підготовкою до опалювального сезону та плановими роботами із заміни запірної арматури на водопровідних мережах.
Роботи триватимуть з 18:00 22 жовтня до 06:00 24 жовтня. Без водопостачання залишаться мешканці таких вулиць та прилеглих територій:
- вул. Незалежності (від вул. Галицької до вул. Франка);
- вул. Січових Стрільців (від вул. Коновальця до вул. Франка);
- вул. Франка;
- вул. Драгоманова;
- вул. Козланюка;
- вул. Петрушевича;
- вул. Грушевського;
- вул. Валова;
- вул. Шопена;
- вул. Курбаса;
- вул. Вагилевича;
- Вічевий Майдан;
- вул. Вітовського;
- вул. Шашкевича;
- вул. Дністровська;
- вул. Галицька;
- вул. Василіянок;
- вул. Мулика (Гаркуші)
- вул. Привокзальна;
- вул. Лепкого;
- вул. Вовчинецька (від вул. Василіянок до вул. Привокзальної);
- вул. Грюнвальдська;
- вул. Донцова;
- вул. М. Підгірянки;
- вул. Залізнична
- вул. Тарнавського.
Франківців просять заздалегідь подбати про необхідний запас води на період відключення.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
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