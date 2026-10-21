Відключення пов’язане з підготовкою до опалювального сезону

У четвер, 22 жовтня, в Івано-Франківську припинять водопостачання на низці центральних та прилеглих до центру вулиць.

Як повідомили в КП «Івано-Франківськводоекотехпром», відключення пов’язане з підготовкою до опалювального сезону та плановими роботами із заміни запірної арматури на водопровідних мережах.

Роботи триватимуть з 18:00 22 жовтня до 06:00 24 жовтня. Без водопостачання залишаться мешканці таких вулиць та прилеглих територій:

вул. Незалежності (від вул. Галицької до вул. Франка);

вул. Січових Стрільців (від вул. Коновальця до вул. Франка);

вул. Франка;

вул. Драгоманова;

вул. Козланюка;

вул. Петрушевича;

вул. Грушевського;

вул. Валова;

вул. Шопена;

вул. Курбаса;

вул. Вагилевича;

Вічевий Майдан;

вул. Вітовського;

вул. Шашкевича;

вул. Дністровська;

вул. Галицька;

вул. Василіянок;

вул. Мулика (Гаркуші)

вул. Привокзальна;

вул. Лепкого;

вул. Вовчинецька (від вул. Василіянок до вул. Привокзальної);

вул. Грюнвальдська;

вул. Донцова;

вул. М. Підгірянки;

вул. Залізнична

вул. Тарнавського.

Франківців просять заздалегідь подбати про необхідний запас води на період відключення.

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