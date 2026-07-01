Мешканці платитимуть за кубометр води 65,5 грн

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради встановив нові тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення комунальному підприємству «Івано-Франківськводоекотехпром». Рішення ухвалили у вівторок, 30 червня.

Суб’єкти господарювання платитимуть за водопостачання 11,64 грн за кубометр (без ПДВ), за водовідведення – 6,74 грн за кубометр (без ПДВ).

Водночас тариф для населення збільшили удвічі – до 65,5 грн (за водопостачання та водовідведення, з ПДВ). Абонплата для мешканців багатоквартирних будинків залишається незмінною – 24,67 грн.

Наразі мешканці Івано-Франківська сплачують за кубометр води разом 28,2 грн. Нові тарифи вступлять в дію з 9 липня.

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Раніше у КП «Івано-Франківськводоекотехпром» скаржилися, що чинні з 2022 року тарифи забезпечують 70% відшкодування вартості послуг і за результатами І кварталу 2026 року підприємство недоотримало близько 51,5 млн грн. Разом з тим витрати на електроенергію зросли на 24%, паливно-мастильні матеріали на 42%, оплату праці та єдиний соціальний внесок на 22%.