Чоловіку загрожує до 10 років за знущання та позбавлення волі дитини

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали місцевого мешканця, який тримав свого 5-річного пасинка на ланцюгу та систематично катував. Про знущання з хлопчика дізналися сусіди, які повідомили про це до поліції, заявили у четвер, 18 травня, у прес-службі Офісу Генерального прокурора.

За даними Офісу Генпрокурора, чоловік бив 5-річного хлопчика, який жив із ним, по голові та по тілу, про що свідчать забої його пасинка. Чоловік катував дитину протягом місяця, поки крики хлопчика не почули сусіди.

«Підозрюваний нібито "за погану поведінку" неодноразово бив хлопчика по голові та тілу. Також тримав його прикутим металевим ланцюгом до стіни. На тілі та руках дитини залишилися множинні садна та синці. Під час чергового катування сусіди почули крик хлопчика та викликали поліцію», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Правоохоронці під час огляду квартири вилучили в підозрюваного металевий ланцюг, на якому він тримав дитину, та гаки, за допомогою яких знущався з дитини під приводом «виховання». За результатами слідства та свідченнями постраждалого хлопчика, правоохоронці підтвердили факт катування.

Чоловіку, який знущався з пасинка, оголосили про підозру за ч. 1, 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 ККУ (катування та незаконне позбавлення волі дитини). Наразі для чоловіка обирається запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Кату дитини загрожує до 10 років позбавлення волі. Постраждалий хлопчик перебуває в рідного батька.