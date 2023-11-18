На Дніпропетровщині злочинне угрупування привласнило 70 га землі

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили шістьох учасників злочинного угрупування, яке незаконно заволоділо землями водного фонду вартістю понад 1 млрд гривень, щоб побудувати елітне містечко. Один з них – колишній керівник районної державної адміністрації. Про це у суботу, 18 листопада, повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

За даними слідчих, колишній голова Новомосковської районної державної адміністрації та двоє кримінальних авторитетів створили злочинну організацію, до якої залучили підприємців. Вони розробили схему незаконного заволодіння 35 земельними ділянками водного фонду у Самарській затоці.

Ек-посадовець організував винесення незаконних розпоряджень щодо виділення земель у приватну власність.

«Інші учасники забезпечили оформлення майнових земельних прав на членів сім’ї та підконтрольних людей. У подальшому підозрювані планували змінити цільове призначення земель та побудувати елітне котеджне містечко», – йдеться у повідомленні.

Таким чином їм вдалося привласнити 70 га, вартість яких, за даними Фонду державного майна України, становить понад 1 млрд гривень.

Правоохоронці провели 30 обшуків у помешканнях затриманих. Вилучили документацію, яка підтверджує незаконну діяльність, зброю, понад 200 тис. доларів, 80 тис. євро, мобільні телефони, елітні автомобілі, чорнові записи.

Учасникам угрупування оголосили про підозри. Їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах та участь у злочинній організації. Затриманим загрожує до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Прокурори скерували до суду клопатання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.