Служби на місці ДТП в Петриківському районі 7 липня 2025 рік

У Дніпропетровській області вранці понеділка, 7 липня, сталася смертельна ДТП за участі пасажирського автобуса.

Як повідомила поліція області, інцидент трапився на автодорозі в Петриківському районі близько 05:00. Попередньо водій автобуса Van Hool не впорався з керуванням, через що автобус виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.



За наявними даними, в результаті аварії загинув один пасажир автобуса, ще 17 – отримали тілесні ушкодження. Постраждалих госпіталізували до медичних закладів.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини та тілесні ушкодження). Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин аварії.

Нагадаємо, у Долині на Прикарпатті 3 липня водій автобуса, що їхав зі Львова у Болгарію, збив 76-річну жінку. За кермом автобуса був 28-річний мешканець Львівщини.