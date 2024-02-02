Владімір Путін під час презентації гіперзвукового озброєння у березні 2018 року

За останні шість років Федеральна служба безпеки Росії безпідставно звинуватила в державній зраді щонайменше 12 науковців-фізиків, які начебто передавали іноземним розвідкам інформацію про військові розробки. Про це йдеться у розслідуванні російської служби ВВС, оприлюдненому 1 лютого.

Як йдеться у матеріалі, у 2018 році президент Владімір Путін публічно заявив про світову першість Росії у виробництві гіперзвукового озброєння, аналогів якому нібито немає у світі. Під час послання федеральному зібранню він представив та розхвалював російські гіперзвукові ракети. Презентація супроводжувалась анімаційним роликом, як гіперзвукові ракети летіли в напрямку США. Виступ супроводжувався неприхованими погрозами країнам Заходу.

Вже після цього російські спецслужби почали затримувати і висувати обвинувачення в державній зраді науковцям-фізикам, які не мали стосунку до гіперзвукового озброєння і займалися виключно фундаментальною наукою.

Вчені публікувалися в різних закордонних наукових журналах, брали участь в міжнародних семінарах та конференціях. Натомість їх тексти почали перевіряти на наявність державної таємниці, після чого почали висувати обвинувачення. Майже всі кримінальні справи по державній зраді розвивались однаково. ФСБ шукала серед міжнародних проектів за 10-15 років те, що «максимально підходить».

Співрозмовники ВВС, які ведуть юридичний захист затриманих, розповіли журналістам, що у приватних розмовах працівники ФСБ зізнавалися про те, що арешти та звинувачення в продажі державної таємниці щодо гіперзвукової зброї відбуваються «за бажанням згори». Слідчі особисто доповідали Путіну по кожному затриманню.

У матеріалах таких справ йдеться про те, що Росія має передові технології в галузі гіперзвукових озброєнь, аналогів яким не існує у всьому світі, і нібито за цим полюють представники іноземних розвідок.

«Завдання було не знайти винуватих, а в кожному інституті посадити по кілька людей. Потішити его, показати, що російські ракети – найкращі та їх намагаються вкрасти», – розповів юрист Євген Смирнов із спілки адвокатів та правозахисників «Перший відділ». Спілка допомагає фігурантам «шпигунських» справ у Росії, а сам Смирнов до свого вимушеного від'їзду з країни у 2021 році захищав у судах звинувачених у держзраді, зокрема й учених.

Загалом відомо про щонайменше 12 затриманих вчених. Також відомо, що троє обвинувачених померли після слідства. Ніхто з цих науковців, заарештованих за звинуваченнями у передачі «таємниць про російську гіперзвукову зброю» за останні роки, оборонною тематикою не займався.

Пов'язані між собою обвинувачені у справах про держзраду не рідкість, а регулярна практика слідчих ФСБ. Російського журналіста Івана Сафронова, який висвітлював такі «процеси», засудили до 22 років суворого режиму. За версією звинувачення він нібито передавав секретні дані іноземним спецслужбам, хоча майже всю кар'єру Сафронов працював журналістом і доступу до держтаємниці не мав.