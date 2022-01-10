На Донбасі у понеділок, 10 січня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули двоє військовослужбовців Операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

У прес-центрі розповіли, що станом на 17:00 10 січня російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, у бік Пісків ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну», – йдеться у повідомленні.

У відомстві не уточнили імен загиблих та з якої військової частини вони були.

Водночас у штабі запевнили, що підрозділи Обʼєднаних сил контролюють ситуацію на Донбасі і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної російської агресії.

Нагадаємо, що 1 січня, у лікарні помер боєць із Житомирщини 21-річний Ігор Тичина. Бійця 95-ї бригади 27 грудня на Донбасі поранив снайпер. Він перебував у комі в госпіталі у Харкові, за його життя боролися лікарі.