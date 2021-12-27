Російські окупанти поранили двох українських військових в зоні проведення операції Об’єднаних сил – вони у важкому стані. Загалом бойовики 9 разів порушували режим припинення вогню.

Росіяни вдалися до обстрілів 27 грудня, повідомляє штаб ООС. В напрямку Нью-Йорка вони тричі відкривали вогонь з автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. А поблизу Новозванівки застосували протитанкові ракетні комплекси.

Вже неподалік Гнутового росіяни із безпілотника скинули постріли ВОГ-17. В районі Новолуганського вони обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Мар’їнки з мінометів калібру 120 мм.

На околицях Красногорівки та Травневого, що на Донеччині, військові Росії відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

В результаті ворожих обстрілів двоє українських воїнів дістали поранення. Їх госпіталізували, стан їхнього здоров’я – важкий.

Штаб ООС також зазначає, що у відповідь на обстріли українські бійці відкривали вогонь у війдповідь.

Ще 22 грудня українська делегація у ТКГ заявила, що Тристороння контактна група домовилася про відновлення режиму повного припинення вогню на Донбасі. Однак, російські військові продовжили обстрілювати українські позиції. Як приклад, 26 грудня окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння – один боєць ООС отримав важке поранення.