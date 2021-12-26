Від початку неділі, 26 грудня на Донбасі окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомила прес-служба ООС.

У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем.

Поблизу Талаківки ворог задіяв безпілотник, за допомогою якого скинув постріли ВОГ-17.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я – важкий.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 грудня стало відомо, що Тристороння контактна група домовилася про відновлення режиму повного припинення вогню на Донбасі.