Від 27 грудня за життя Ігоря Тичини боролися лікарі

У суботу, 1 січня, у лікарні помер боєць із Житомирщини 21-річний Ігор Тичина. Бійця 95-ї бригади 27 грудня на Донбасі поранив снайпер. Він перебував у комі в госпіталі у Харкові, за його життя боролися лікарі.

«Лікарі до останнього боролись за життя нашого захисника, в якого влучила ворожа куля снайпера та, на жаль, Україна втратила ще одного патріота і свого захисника. В ці скорботні дні весь Коростенський район та громада міста глибоко сумує та співчуває батькам і родині Ігора Тичини. Прийміть слова подяки за те, що виховали патріота та справжнього захисника України і нехай Господь Бог допомагає Вам перенести цю важку біль втрати рідної людини», – повідомили 2 січня в Коростенській райдержадміністрації.

Ігор Тичина служив у складі 95-ї бригади. Закінчив Коростенський колегіум. Ріс у багатодітній сім'ї, закінчив коростенську школу, займався волейболом. Прощання з 21-річним бійцем відбудеться на центральній площі Коростеня.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, 27 грудня російські окупанти важко поранили двох українських бійців у зоні ООС.