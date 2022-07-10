Втрати росіян у війні проти України.

Українські військові збили ворожий вертоліт поблизу Горлівки

На Донеччині бійці зенітних військ ЗСУ збили вертоліт окупантів. Цього разу ворожу ціль приземлили поблизу Горлівки. «9 липня, опівдні, поблизу Горлівки підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України збито вертоліт російських окупаційних військ», – повідомило командування Повітряних сил України. За інформацією командування, тип ворожого гелікоптера наразі встановлюють. Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, станом на ранок 10 липня, росіяни вже втратили 188 гелікоптерів та 217 літаків, а також понад 37,3 тис. осіб особового складу.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter