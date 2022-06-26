Російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор» приземлили з ПЗРК «Ігла»

Військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади збили російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор». Про це увечері 26 червня повідомили на сторінці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва.

«Сьогодні, 26 червня, на одному з напрямків військовослужбовцями одного з підрозділів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України був збитий російський вертоліт Ка-52 «Алігатор», – зазначено у повідомленні.

Також зазначається, що новітню техніку окупантів було збито за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла».

Нещодавно ZAXID.NET повідомляв, що десантник ЗСУ збив російський штурмовик Су-25 з ПЗРК «Ігла».

Загалом, за даними Генштабу, станом на ранок 26 червня, росіяни вже втратили 184 гелікоптери та 217 літаків.