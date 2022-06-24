Літак окупантів назавжди приземлений з переносного зенітно-ракетного комплексу

Військовослужбовець Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збив штурмовик Су-25 російських окупаційних військ. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook у п'ятницю, 24 червня.

«Сьогодні, 24 червня, на одному з напрямків військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збив російський штурмовик Су-25 Грач», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що броньований літак окупантів назавжди приземлений з переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла.

Зазначимо, що станом на ранок 24 червня українські військові збили 216 російських літаків і 183 вертольоти.