Підбитий СУ-34 впав на окуповану росіянами територію

У четвер, 21 квітня, українські військові збили два російські бомбардувальники СУ-34 та СУ-25, а також багатоцільовий безпілотник «Орлан-10». Нацгвардійці цього ж дня знищили ворожий гелікоптер К-52 «Алігатор».

Бійці 93 бригади «Холодний яр» збили на Ізюмському напрямку російський винищувач CУ-34 радянським переносним зенітно-ракетним комплексом «Ігла». «Так, це були ми», – повідомили на сторінці бригади у Facebook.

Літак впав на окуповану росіянами територію. Чи вижили його пілоти, наразі невідомо.

Також 21 квітня підрозділи протиповітряної оборони українських десантників збили штурмовик СУ-25 та багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс «Орлан-10». «Повітряні об’єкти російських окупантів було збито з переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger та Starstreak», повідомило командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

Сьогодні підрозділ ППО Нацгвардії в Запорізькій області з розрахунку ПЗРК знищив ворожий гелікоптер К-52 «Алігатор», розповіли в Нацгвардії.

К-52 «Алігатор» – одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, що є на озброєнні у ворога. Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.

За час повномасштабної війни Росії проти України українські військові знищили велику кількість техніки та особового складу російських окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, знищено 172 літаки та 151 гелікоптер армії РФ.