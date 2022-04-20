Напередодні боєць Нацгвардії пострілом з автомата збив російський розвідувальний безпілотник

Протягом минулої доби, 19 квітня, протиповітряна оборона та інші підрозділи ЗСУ уразили дев’ять повітряних цілей Росії в українському небі. Зокрема, знищено російський винищувач Су-34 та вертоліт Ка-52.

«Дедалі більше ворожих повітряних цілей нищать підрозділи протиповітряної оборони усіх Сил оборони держави, використовуючи при цьому усі наявні вогневі засоби – зенітні ракети, переносні зенітні ракетні комплекси, в тому числі, іноземного виробництва, зенітні установки та інші засоби ураження», – повідомили в командуванні повітряних сил ЗСУ.

Так 19 квітня на сході та півдні України протиповітряна оборона Повітряних сил, Сухопутні війська та десантники уразили дев’ять повітряних цілей російських окупантів:

1 літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34);

1 вертоліт (Ка-52);

5 БпЛА (ОТР «Орлан-10»);

1 крилату ракету;

1 БпЛА (S-100).

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни українці ліквідували велику кількість техніки та понад 20 тис. особового складу російських окупантів. Знищено 169 російських літаків та 150 гелікоптерів.