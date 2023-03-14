На дорогах Львівщини ознаковують місця підвищеної аварійності
Перші знаки встановлюють на міжнародних трасах, де ДТП стаються найчастіше
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Служба автомобільних доріг Львівщини почала встановлювати додаткові дорожні знаки на ділянках трас області, де найчастіше стаються аварії. Ідеться про «чорний розділовий знак» у трикутнику або трикутник з чорною крапкою.
Знак трикутник із чорною крапкою називається «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод». Цей дорожній знак попереджає водіїв і встановлюється за 50-100 метрів до небезпечної ділянки дороги у місті та за 150-300 метрів – за містом.
Трикутник зі знаком оклику всередині позначає аварійно-небезпечну ділянку, на якій геометричні параметри проїжджої частини, радіуси вертикальних і горизонтальних кривих не відповідають вимогам будівельних норм.
Першочергово САД Львівщини позначаєнебезпечні місця на міжнародних автомобільних дорогах з великою кількість ДТП:
- М-06 Київ – Чоп,
- М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська,
- М-10 Львів – Краковець,
- М-11 Львів – Шегині,
- М-06-07 Східний під’їзд до міста Львова,
- М-10-01 Західний об`їзд міста Львова.
У подальшому відповідні знаки також встановлять на дорогах:
- Н-09 Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів,
- Н-13 Львів – Самбір – Ужгород,
- Н-17 Львів – Радехів – Луцьк,
- Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква,
- Р-84 Бібрка – Кам’янка-Бузька – Жовква – Городок – Миколаїв – Жидачів – Калуш – Бурштин,
- Т-14-02 Східниця – Пісочна,
- Т-14-01 КПП «Смільниця» - Старий-Самбір,
- Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі.
Поряд зі знаками встановлюють уточнюючі таблички, які конкретизують вид небезпеки на відрізку, і таблички, які вказують зону дії знаку.
Водіїв закликають звертати увагу на встановлені дорожні знаки та дотримуватися їхніх вимог.