Водіїв закликають реагувати на додаткові дорожні знаки

Служба автомобільних доріг Львівщини почала встановлювати додаткові дорожні знаки на ділянках трас області, де найчастіше стаються аварії. Ідеться про «чорний розділовий знак» у трикутнику або трикутник з чорною крапкою.

Знак трикутник із чорною крапкою називається «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод». Цей дорожній знак попереджає водіїв і встановлюється за 50-100 метрів до небезпечної ділянки дороги у місті та за 150-300 метрів – за містом.

Трикутник зі знаком оклику всередині позначає аварійно-небезпечну ділянку, на якій геометричні параметри проїжджої частини, радіуси вертикальних і горизонтальних кривих не відповідають вимогам будівельних норм.

Першочергово САД Львівщини позначаєнебезпечні місця на міжнародних автомобільних дорогах з великою кількість ДТП:

М-06 Київ – Чоп,

М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська,

М-10 Львів – Краковець,

М-11 Львів – Шегині,

М-06-07 Східний під’їзд до міста Львова,

М-10-01 Західний об`їзд міста Львова.

У подальшому відповідні знаки також встановлять на дорогах:

Н-09 Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів,

Н-13 Львів – Самбір – Ужгород,

Н-17 Львів – Радехів – Луцьк,

Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква,

Р-84 Бібрка – Кам’янка-Бузька – Жовква – Городок – Миколаїв – Жидачів – Калуш – Бурштин,

Т-14-02 Східниця – Пісочна,

Т-14-01 КПП «Смільниця» - Старий-Самбір,

Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі.

Поряд зі знаками встановлюють уточнюючі таблички, які конкретизують вид небезпеки на відрізку, і таблички, які вказують зону дії знаку.

Водіїв закликають звертати увагу на встановлені дорожні знаки та дотримуватися їхніх вимог.