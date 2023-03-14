За інформацією поліції, чоловік переходив дорогу у невстановленому місці

На трасі поблизу Ужгорода два автомобілі збили 56-річного пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. За даними поліції, спочатку на чоловіка наїхала водійка Renault Logan. Від удару перехожого перекинуло через капот, після чого чоловіка збив Ford Focus, за кермом якого перебувала 54-річна закарпатка. Від отриманих травм пішохід загинув на місці ДТП. Обоє водійок за кермом перебували тверезими. Наразі поліція встановлює усі обставини смертельної аварії.

Як у вівторок, 14 березня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, ДТП сталася на трасі поблизу села Великі Лази, що неподалік Ужгорода. За інформацією поліції, 45-річна мешканка села Зняцево Мукачівського району, перебуваючи за кермом Renault Logan, збила 56-річного мешканця села Брід Хустського району, який переходив дорогу поза пішохідним переходом.

«Від удару чоловіка перекинуло через капот автомобіля, після чого на потерпілого здійснила наїзд 54-річна жителька села Нижнє Солотвино, яка рухалася на автомобілі Ford Focus, позаду Renault Logan Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії», – йдеться у повідомленні поліції.

За результатами перевірки на стан алкогольного сп’яніння, обоє водійок на момент аварії були тверезими. Їхні автомобілі вилучили та помістили на штрафмайданчик. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого). Санкція стаття передбачає до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці призначили кілька експертиз для встановлення усіх обставин смертельної ДТП.