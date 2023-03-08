За викрадення авто 25-річному закарпатцю загрожує до восьми років тюрми

Мешканець Закарпаття, який попросив знайомого підвезти його додому, посварився з водієм, викрав його автомобіль Skoda Fabia і вже в сусідньому районі спричинив ДТП. Після аварії чоловік утік і залишив машину в полі. Викрадача розшукали, наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. За скоєне закарпатцю загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, інцидент стався пізно ввечері у вівторок, 7 березня, у Берегівському районі. До поліції звернувся власник Skoda Fabia та пояснив, що знайомий, якого він підвозив додому, намагався його задушити, а потім відібрав авто і поїхав геть.

«Після спільного відпочинку зі своїми знайомими, потерпілий погодився підвезти їх на власному авто додому, у село Верхні Ремети Берегівського району. Дорогою між водієм та 25-річним пасажиром, який сидів на задньому сидінні та перебував у стані сп’яніння, виникла конфліктна ситуація. Фігурант схопив водія за шию та почав душити. Нападник наказав потерпілому вийти з автомобіля та віддати йому ключі від авто», – йдеться у повідомленні поліції.

Викрадач машини, 25-річний закарпатець, доїхав на Skoda Fabia до сусіднього Мукачівського району, потрапив у ДТП і втік, залишився автомобіль у полі. Поліція розшукала зловмисника, наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). За скоєне чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, на порушника склали протокол за керування автомобілем у в стані сп’яніння.