На території Закарпатської області із понеділка, 21 лютого, запрацювали ще вісім камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Їх встановили у Мукачеві, Тячеві, Виноградові, Берегові та Іршаві.

Як зазначається у повідомленні прес-служби МВС України, із 21 лютого на Закарпаття запрацюють додаткові прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі. Із них по дві – у Мукачеві, Тячеві, Виноградові та по одній у Берегові та Іршаві.

Мукачево:

вул. Івана Франка, 74, напрямок спрямування – вул. Миру;

вул. Великогірна, 51, напрямок спрямування – вул. Томаша Масарика.

Тячів:

на 95 км+424 автодороги Н-09, напрямок спрямування – смт Буштино);

на 98 км+824 автодороги Н-09, напрямок спрямування – с. Бедевля;

Виноградів:

на 33 км+714 автодороги М-23, напрямок спрямування приладу – вул. Гички;

на 39 км+706 автодороги М-23, напрямок спрямування – вул. Молодіжна;

Берегово:

на 0 км+907 автодороги М-23, напрямок спрямування – вул. Мікеша;

Іршава:

на 0 км+694 автодороги Т-07-19, напрямок спрямування – вул. Центральна.

Нагадаємо, у 2021 році загалом на території Закарпаття запрацювали сім камер автофіксації порушень ПДР: у вересні дві нові камери встановили на трасі М-06 – у Ракошині та на виїзді з Мукачева, у липні – три камери автофіксації порушень запрацювали на вулицях Мукачева (дві на вулиці Пряшівській та одна – на Берегівській об’їзній), а також дві камери запрацювали у селах Залужжя та Нижній Коропець.