Дорогу зі Східниці до Підбужа відремонтують турки за ₴62 млн

ЕкономікаЮлія Поліковська, 16 серпня6820

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Дорогу зі Східниці до Підбужа відремонтують турки за ₴62 млн
фото Михайла Задорожного
На Дрогобиччині відремонтують дорогу Городище-Східниця

У Дрогобицькому районі Львівщини проведуть середній ремонт дороги місцевого значення від с. Підбуж до смт. Східниця за 61,94 млн грн. Роботи виконуватиме турецька компанія «Онур»

Служба автодоріг у Львівській області провела тендер щодо вибору підрядника з ремонту 24 км дороги Городище - Східниця зі стартовою ціною 62,97 млн грн. У закупівлі взяли участь двоє учасників: ТОВ «Автомагістраль-Південь» та ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Пропозиція останнього у 61,94 млн грн була дешевшою, тож замовник обрав компанію переможцем і має намір укласти із нею угоду щодо ремонту.

Тим часом у Дрогобицькій райдержадміністрації повідомили, що уже проведені підготовчі роботи до початку ремонту: на узбіччях вирубали чагарники. Зараз проводять розпушування існуючого дорожнього покриття.

Дорогу планують перекрити. Ремонтні роботи розпочнуть біля перевалу у напрямку Підбужа. На дорозі влаштують основу з суміші щебеню та піску, вирівнюючий та верхній шари асфальтобетону. Усі роботи мають виконати до кінця 2018 року.

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