Згідно з правилами, дистанцію в декілька метрів діти повинні подолати повзком

У Хмельницькому шестеро немовлят взяли участь у так званих «бебі-перегонах». Це традиційні змагання, у яких малюки на швидкість проповзають невелику дистанцію. Перегони проводять на сімейному фестивалі «Familyfest and Mama-party». Цьогоріч зібрані на фестивалі гроші передали на потреби поранених українських військових.

Як розповіла одна з організаторок «Familyfest» Анна Левшун виданню «Поділля.News», такі перегони у Хмельницькому влаштовують вже вдванадцяте. Цьогоріч з 15 заявлених учасників через негоду участь у змаганні взяли лише шестеро.

Згідно з правилами, дистанцію в декілька метрів малюки повинні проповзти. Втім, деякі учасники долали відстань пішки, за допомогою батьків.

Переможцем цьогорічних змагань став мешканець Хмельницького Дарій. Йому вручили медаль та подарунки.

«Загалом такі змагання влаштовують, аби змалечку виховувати у малих хмельничан стійкість та жагу до перемоги попри все», – зазначила Анна Левшун.

Також на фестивалі проводили майстер-класи, спортивні активності, продавали солодощі. Усі виручені гроші організатори передадуть на потреби поранених українських військових.