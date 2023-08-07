Водій автомобіля Renault Twingo при виїзді на головну дорогу не надав перевагу в русі транспортному засобу Hyundai Santa Fe

У неділю, 6 серпня, на Івано-Франківщині трапилася смертельна ДТП. Внаслідок аварії у селі Гончарівка Тлумацької ТГ загинули двоє людей. Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Renault Twingo, мешканець Львівщини, при виїзді на головну дорогу не надав перевагу в русі транспортному засобу Hyundai Santa Fe, відтак відбулось зіткнення автомобілів.

У результаті автопригоди 57-річний водій автомобіля Renault Twingo та його 47-річна пасажирка, мешканка Хмельниччини, від отриманих травм померли в лікарні.

У поліції зазначили, що водій Hyundai Santa Fe був тверезий. За фактом смертельної аварії розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.