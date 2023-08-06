На проспекті Червоної Калини у неділю, 6 серпня, 23-річна водійка автомобіля Audi A8 врізалася у три припарковані автомобілі. У крові жінки зафіксували 2,65 проміле алкоголю. У прес-службі патрульної поліції Львівської області у коментарі ZAXID.NET підтвердили інформацію про ДТП.

«Відомо, що жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння. За попередньою інформацією, поранених немає. На місці аварії працюють екіпажі патрульної поліції», – розповіли ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції.

За попередньою інформацією, на водійку склали протокол за статтею 130 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення – керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Нагадаємо, що у Львові айтівця затримали п'яним за кермом кросовера Lexus. Чоловік отримав 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійських прав на один рік.