Місце аварії у селі Велика Копаня

У селі Велика Копаня Закарпатської області 5 серпня, приблизно о 19:40, сталася смертельна аварія. 24-річний водій автомобіля Mercedes Benz збив 33-річну жінку з 8-річною дитиною, які йшли по узбіччю. Після цього чоловік зіштовхнувся з автомобілем Volkswagen Golf, який стояв на узбіччі. В автівці перебувала сім'я – 21-річний водій, його 20-річна дружина та їхній 2-річний син. У прес-службі поліції Закарпатської області повідомили, що 33-річна жінка та 2-річна дитина загинули від отриманих травм.

«Внаслідок цієї аварії з місця події госпіталізували всіх п'ятьох потерпілих. У лікарні померла 33-річна жінка-пішохід та 2-річна дитинка, яка перебувала в автівці. 8-річну дівчинку та 21-річного водія Volkswagen Golf рятують медики в реанімаційному відділенні, 20-річну жінку помістили на лікування до травматології», – йдеться у повідомленні поліції.

Місце ДТП та затриманий водій (Фото прес-служби поліції Закарпатської області)

Правоохоронці провели слідчі дії, зафіксували сліди та речові докази. Встановили, що 24-річний водій Mercedes Benz перебував за кермом транспортного засобу під дією алкоголю (0,83 проміле) та наркотиків. Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Затриманому загрожує від семи до 12 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.