Аварія трапилась 5 серпня в селі Велика Копаня

Виноградівський районний суд Закарпатської області виніс вирок військовослужбовцю Максиму П., який спричинив смертельну ДТП, у якій загинуло троє людей. Слідство встановило, що Максим П. був за кермом нетверезим. Суд призначив йому 11 років позбавлення волі. Родичі загиблих відсудили 1,7 млн грн моральної компенсації.

ДТП трапилась 5 серпня 2023 року, приблизно о 19:40 в селі Велика Копаня Берегівського району. 24-річний водій автомобіля Mercedes Benz Максим П. збив 33-річну жінку з 8-річною дитиною, які йшли узбіччям. Після цього чоловік в’їхав у припаркований автомобіль Volkswagen Golf, який стояв на узбіччі. В автівці перебувала сім'я – 21-річний водій, його 20-річна дружина та їхній 2-річний син. Унаслідок зіткнення, 33-річна жінка, 22-річний чоловік та його 2-річний син загинули від отриманих травм. 8-річна дівчинка внаслідок ДТП втратила можливість самостійно ходити.

Як вказано в матеріалах справи, в день аварії Максим П. перебував у відпустці. Перевірка на алкоголь показала, що в його крові було 0,83 проміле алкоголю. У суді він свою провину визнав та розкаявся. Він розповів, що того дня приїхав до брата, з яким пив алкоголь та відпочивав на березі Тиси у Виноградові. Він стверджує, що того дня випив 4 літри спиртних напоїв, однак, попри це, вирішив поїхати в інше місце. Сам момент ДТП пам’ятав погано.

Враховуючи обставини справи, 21 грудня суддя Виноградівського райсуду Тарас Левко визнав Максима П. винним за ч. 4 ст. 286-1 ККУ та призначив йому 11 років позбавлення волі. Крім цього, він має виплатити родичам загиблих загалом 1,7 млн грн моральної компенсації. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.