На території заводу вилучили майже 9 тисяч пляшок алкоголю без акцизних марок

Горілчаний завод на Львівщині незаконно виготовляв алкогольні напої та щомісяця заробляв на цьому близько 1 млн грн. На території заводу провели обшуки і вилучили майже 9 тисяч пляшок алкоголю без акцизних марок. Про це у п’ятницю, 11 лютого, повідомили прес-служби СБУ та прокуратури Львівщини.

За даними слідства, до оборудки причетне керівництво одного з найбільших підприємств Львівщини. Працівники заводу у позаробочий час виробляли необлікований алкоголь і використовували для цього незареєстроване обладнання. Для виготовлення горілки, коньяку та іншого алкоголю учасники схеми брали заводську сировину. Щоб приховати нестачу сировини, учасники схеми вносили неправдиву інформацію до документів, фактично списували великі партії спирту.

Готовий товар без марок акцизного збору продавали на гуртівнях, в магазинах та у закладах відпочинку.

Під час слідчих дій у виробничих, офісних та складських приміщеннях організаторів оборудки правоохоронці виявили майже 9 тисяч пляшок алкоголю, тару для фасування та документи із доказами незаконної діяльності. За попередніми даними, щомісячний обіг необлікованого алкоголю міг сягати близько 1 млн грн. У межах кримінального провадження триває досудове розслідування.

Правоохоронці не уточнюють, на якому саме лікеро-горілчаному заводі виготовляли контрафактний алкоголь. За даними ZAXID.NET, йдеться про завод у Городку. У цьому місті працює єдиний горілчаний завод – «Абсолютний стандарт».