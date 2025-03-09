Поруч з Кароліною Лянцкоронською на стіні зверху праворуч – сонячний годинник

На стіні будівлі, що у минулі століття слугувала возівнею при палаці Лянцкоронських у Роздолі, виявили залишки сонячного годинника. Про це повідомив архітектор і краєзнавець проєкту «Палац Розділ» Іван Щурко.

«Сонячний годинник на стіні палацової возівні міг бути атракцією для дітей і цікавим артефактом/ідеєю/традицією, привезеною з далеких закордонних мандрівок графом Каролем Лянцкоронським. А міг також виконувати цілком практичну функцію "орієнтування в часі" для більшості працівників маєтку. Механічні особисті годинники були в той час досить дорогими і щойно набували популярності», – пояснив дослідник.

Зараз від годинника на стіні біля брами возівні-гаража є збережена римська цифра VIII і фрагменти інших чисел сонячного циферблата. Також збережене автентичне кріплення гномона – стрілки, яка відкидала тінь впродовж світлового дня на відповідні цифри.

Залишки римської цифри VIII на місці сонячного годинника (фото Івана Щурка)

Історикині Оксані Лобко вдалося знайти в архівах історичну світлину. На ній молода графиня Кароліна Лянцкоронська верхи на ослику у господарському подвірʼї палацового комплексу у Роздолі. А у правому куті фотографії видно цей сонячний годинник. Як стверджують дослідники, панночці на фото приблизно 8-9 років, отже фото датують у проміжку 1905-08 роки.

Кароліна Лянцкоронська у роздільському маєтку (фото приблизно 1905-08 років)

Іван Щурко зазначає, що вирішив пошукати сліди цього годинника після того, як побачив архівну світлину з ним.

«Інтригувало питання, чи збереглися хоч якісь фрагменти/сліди від нього після років руйнувань, перебудов і запустіння? Далі були пошуки, обстеження, зіставляння і навіть трохи шкрябання стін. Фрагменти сонячного годинника я знайшов», – пише Іван Щурко.

Гномон сонячного годинника (фото Івана Щурка)

Дослідники сподіваються, що сонячний годинник повернеться на палацові стіни, буде тішити дітей і всіх відвідувачів реставрованого палацу.

До слова, Оксана Лобко зʼясувала, що розведенням коней у маєтку Лянцкоронських у Роздолі займався тесть письменника-фантаста Станіслава Лема. Також архітектори встановили, що господарські споруди палацу Жевуських-Лянцкоронських можуть бути давнішими, ніж сам палац. Радянський клуб зведений на давніх мурах і, як припускають дослідники, на залишках першого замку. Роздільський палац перебуває у приватній власності EFI Group, яка відновлює історичну будівлю і планує пристосувати її для розвитку громади і туризму.