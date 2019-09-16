На громадський бюджет Львова подали 219 проектів на понад 209 млн грн

Львів'яни вже четвертий рік поспіль пропонують проекти на фінансування з громадського бюджету

У неділю, 15 вересня, завершився прийом проектів на громадський бюджет Львова 2019−2020 рр. За повідомленням прес-служби ЛМР, загалом містяни подали 219 проектів, Це на 60 проектів більше за показник минулого року.

«Серед поданих проектів є різні за спрямуванням: від освітніх, медичних, урбаністичних середовищ, а також любителів тварин, культурних архітектурних осередків тощо. Загалом маємо 172 малих та 47 великих проектів», – розповів керівник відділу громадського партнерства ЛМР Орест Файфурка.

Він додав, що проекти наразі проходять первинну модерацію, згідно з положенням про громадський бюджет Львова. Після цього їх направлять для аналізу в профільні виконавчі органи міськради. Ознайомитися з усіма проєктами можна за посиланням.

Мерія вже вчетверте мерія збирає ідеї львів’ян, як можна покращити місто, а ті проекти, що набирають найбільшу кількість голосів, отримують фінансування. На реалізацію проектів, які переможуть у 2019 році, депутати виділили 38 млн грн.

Переможців, як і у попередні роки, обиратимуть голосуванням, яке триватиме з 1 до 15 листопада. Кожен львів’янин, а також мешканець Рудно, Винників та Брюховичів, якому виповнилось 16 років, може взяти участь у голосуванні, віддавши голос за один малий проект (фінансування до 600 тис. грн) та один великий проект (до 3 млн грн). Проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів, реалізують коштом міста у 2020 році. Ознайомитися із найцікавішими проектами можна в підбірці ZAXID.NET.