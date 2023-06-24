Закарпатська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері поки не прокоментувала затримання свого топ-чиновника

На хабарі затримали заступника керівника Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону Віктора Тхора. Про це 23 червня повідомив журналіст і депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола у Telegram.

Він зазначив, що посадовця затримали біля будівлі військової прокуратури співробітники СБУ та ДБР, хоча офіційних повідомлень від цих структур станом на 24 червня не було.

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону ZAXID.NET не підтвердили і не спростували цієї інформації, зазначивши, що всі офіційні коментарі готують на понеділок.

Нагадаємо, 23 червня президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити одеського воєнкома Євгена Борисова, у якого журналісти знайшли нерухомість на мільйони доларів в Іспанії. Також президент дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України, щоб вони «не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті».