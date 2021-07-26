Офіцер отримував 1,5 тис. дол. «оплати» за один куб товару з РФ

Начальника одного з підрозділів Харківського прикордонного загону підозрюють в отриманні 12 тисяч доларів хабаря за незаконне переміщення товарів через кордон України з Російською Федерацію.

«За даними слідства, підполковник з метою одержання неправомірної вигоди організував канал незаконного переміщення через державний кордон України з Російською Федерацією товарів народного споживання. При цьому сума «оплати» за один куб товару становила 1500 доларів», — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Так, військовослужбовець отримав від громадянина хабар на загальну суму 12,7 тис. дол. США.

Йому повідомили про підозру в одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) та обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин вчинення злочину.