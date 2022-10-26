На звільненій від росіян території Харківської області Служба безпеки України затримала колишню працівницю «Укрпошти», яку підозрюють у роботі на окупантів.

За інформацією СБУ, під час захоплення частини Харківщини вона добровільно приєдналась до лав окупаційної адміністрації, де очолила створену загарбниками місцеву «почту».

«Невдовзі після «призначення» колаборантка обікрала одне з міських відділень Укрпошти і передала агресорам майже 2 млн грн, сплачених громадянами за послуги держпідприємства», – сказано в повідомленні.

Крім того, підозрювана виконувала ворожі завдання щодо формування підконтрольної Росії поштової мережі в Балаклії та Ізюмі.

Поплічницею окупантів виявилась колишня працівниця регіонального підрозділу «Укрпошти». На початку повномасштабного вторгнення вона підтримала загарбників, за що отримала від них посаду у новостворених окупаційних органах. Для запуску поштових відділень у захоплених містах колаборантка намагалась відновити зв’язок зі своїми колишніми колегами, які виїхали за межі області. Саме від них планувала отримати електронні ключі доступу до систем адміністрування і баз даних абонентів. Також вона закликала інших поштових працівників добровільно переходити на бік ворога та передавати на баланс Росії державне майно «Укрпошти».

Після звільнення регіону підозрювана намагалася переховуватись від правосуддя, але правоохоронцям вдалося її затримати.

Наразі затриманій повідомлено про підозру в колабораційній діяльності. Суд вже обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Колаборантці загрожує до 10 років ув’язнення.Заходи із викриття