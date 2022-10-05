Віталій Стадник пропрацював у прокуратурі протягом понад 17 років

На Херсонщині під час виконання бойового завдання загинув 39-річний начальник управління Тернопільської обласної прокуратури Віталій Стадник. Чоловік загинув на війні 1 жовтня, але Офіс Генпрокурора офіційно підтвердив цю інформацію у середу, 5 жовтня.

Як повідомляють в установі, Віталій Стадник загинув під час виконання бойового завдання. «Колектив органів прокуратури глибоко сумує через непоправну втрату – загибель на війні колеги – 39-річного Віталія Олеговича Стадника. Під час виконання бойового завдання 1 жовтня 2022 року у Херсонській області загинув начальник управління Тернопільської обласної прокуратури, старший радник юстиції», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Віталій Стадник працював у прокуратурі понад 17 років. Він очолював управління нагляду у кримінальному провадженні. У нього залишилось троє неповнолітніх дітей: син Максим та доньки Маргарита і Марія.