Олександр Мамчур працював у поліції 14 років, з них сім років очолював вибухотехнічний відділ

Начальник вибухотехнічної служби поліції Рівненщини Олександр Мамчур загинув на Харківщині під час розмінування деокупованих територій. У відрядженні він перебував зі ще двома правоохоронцями, один з них отримав важкі травми, наразі він перебуває у лікарні.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, 36-річний Олександр Мамчур загинув у вівторок, 4 жовтня, внаслідок вибуху російського боєприпасу.

«Сашко був одним із кращих у своїй професії. Від початку деокупації території України та проведення стабілізаційних заходів він брав активну участь у розмінуваннях Київщини та Харківщини. На його рахунку – тисячі знешкоджених боєприпасів та десятки кілометрів зачищеної території», – йдеться у повідомленні.

Також тяжко травмувався і його колега: наразі лікарі роблять усе можливе, аби врятувати постраждалого Олександра Ємця.

Підполковник Олександр Мамчур працював у поліції 14 років. З них сім років він очолював вибухотехнічну службу поліції Рівненщини. Відомо, що у чоловіка залишився п'ятирічний син.

Додамо, що на Харківщині Олександр Мамчур перебував протягом місяця разом з двома колегами для розмінування деокупованих територій. 3 жовтня поліція повідомляла, що команді вдалося розмінувати дамбу в селі Великі Проходи Дергачівського району, де ворог заклав 175 кілограмів тротилу. Крім того, там знайшли ще 68 протитанкових мін.

«Ворог підступно та цинічно веде війну, мінує вкрай важливі об’єкти, а вся земля і дороги — «встелені» мінами та «розтяжками». Та нас нічого не злякає. Ми відвоюємо свої території і зачистимо від російської нечисті», – зазначав Олександр Мамчур.