Збройні сили України знищили два склади з боєприпасами та два командні пункти у Херсонській області – у Чорнобаївці, Благодатному та Нововоскресенському. Про це повідомило Оперативне командування «Південь» у Facebook.

«Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено склад з боєприпасами та командний пункт 247-го десантно-штурмового полку в Чорнобаївці, а також командний пункт 331 парашутно-десантного полку в Нововоскресенському і ще один склад з боєприпасами в Благодатному».

У відомстві розповіли, що наразі підтверджено втрати ворога в кількості 23 росіян, одного танка Т-72 та легкого броньованого тягача. Остаточні втрати ворога з'ясовуються.

В ОК «Південь» зазначили, що обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована.

Нагадаємо, напередодні Збройні сили України вкотре завдали удару по Антонівському мосту, який з'єднує Херсон із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню.