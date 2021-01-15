Пожежу ліквідували впродовж години після її виникнення

У п’ятницю, 15 січня, в Калуші Івано-Франківської області сталася пожежа на хімічному заводі на території ТОВ «Карпатнафтохім». Згідно з повідомленням прес-центру Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу надійшло о 14:40.

До місця пожежі було направлено пожежно-рятувальні підрозділи у складі 53 чоловік особового складу та 16 одиниць техніки.

Як з’ясувалося, відбувалось факельне горіння піролізної печі на площі орієнтовно 45 квадратних метрів.

Рятувальники також повідомили, пожежу було локалізовано о 15:30, а о 15:36 – ліквідовано.

відео ДСНС

«Хімічною лабораторією ТОВ «Карпатнафтохім» проведено заміри повітря, перевищень гранично допустимих концентрацій хімічно небезпечних речовин на території та за межами підприємства не виявлено», – сказано в повідомленні.

Зазначимо, що це вже не перша пожежа на великому підприємстві в Калуші, яка трапилася останніми роками. Зокрема, увечері 12 січня 2019 року у Калуші виникла пожежа на поліолефіновому виробництві заводу «Карпатнафтохім». Тоді вогонь гасили до ранку.

Калуський «Карпатнафтохім» відновив роботу у 2017-му після п'ятирічного простою. Це єдиний в Україні виробник етилену, пропілену, бензолу, фракції С9, поліетилену, а також каустичної соди та полівінілхлориду суспензійного.