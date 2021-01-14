13 січня у с. Антонівка Стрийського району (Журнавненська ТГ) у пожежі загинула 71-річна жінка. Займання виникло близько 16:50 у приватному цегляному будинку, повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА. Під час пожежі згоріли речі домашнього вжитку. Рятувальників на місце не викликали. У будинку виявили тіло власниці 1949 року народження. Обставини загибелі пенсіонерки встановлюють слідчі.

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