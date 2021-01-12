У приміщенні були газові балони, які могли вибухнути, рятувальники оперативно винесли їх на вулицю

11 січня у с. Коростів Сколівського району на Львівщині в будинку вибухнули газові балони. Вибух спричинив пожежу, в якій дерев’яний будинок згорів майже дотла. Пенсіонерка отримала опіки, її шпиталізували.

Як повідомили у рятувальній службі, виклик у ДСНС надійшов о 7 ранку. У с. Коростів горіла дерев'яна господарська будівля розміром 6×18 м, крита шифером. На момент прибуття пожежників будівля була охоплена вогнем.

«Рятувальникам повідомили, що в будівлі вибухнули 2 газові балони. Під час розвідки пожежники виявили в приміщенні будівлі ще 2 газових балони, які в будь-який момент могли вибухнути. Рятувальники винесли балони з палаючої будівлі в безпечне місце», — розповіли у ДСНС Львівщини.

Пожежу загасили о 08:30. Знищено дах, перекриття, стіни, згоріли побутові речі, 3 т сіна.

У прес-службі рятувальників ZAXID.NET уточнили, що вибух трапився у господарській будівлі, де власниця готувала їсти на газовій плиті, до якої був під'єднаний газовий балон.

83-річна власниця отримала термічні опіки ніг. Її в стані середньої важкості шпиталізували у сколівську лікарню.