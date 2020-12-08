Через вибух газу у будинку зруйновано стіни і пошкоджено перекриття

У селищі Красне Буського району на Львівщині внаслідок спалаху газу в будинку зруйнувалися стіни та перекриття. Господар помешкання потрапив у лікарню.

Як інформує прес-служба ДСНС Львівщини, випадок трапився 8 грудня о 10:50 на вул. Бічній Залізничній, 19. У приміщенні літньої кухні спалахнув газ під час запалювання газової плити. Пожежі це не спричинило, однак в одноповерховому будинку пошкодились стіни.

86-річного власника житла, який постраждав під час інциденту, доставили у Буську центральну районну лікарню.

фото ДСНС Львівщини