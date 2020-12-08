У Красному через вибух газу зруйновано стіни цегляного будинку
Власника з опіками шпиталізували
Суспільство — Орися Шиян, сьогодні, 13:070
Через вибух газу у будинку зруйновано стіни і пошкоджено перекриття
У селищі Красне Буського району на Львівщині внаслідок спалаху газу в будинку зруйнувалися стіни та перекриття. Господар помешкання потрапив у лікарню.
Як інформує прес-служба ДСНС Львівщини, випадок трапився 8 грудня о 10:50 на вул. Бічній Залізничній, 19. У приміщенні літньої кухні спалахнув газ під час запалювання газової плити. Пожежі це не спричинило, однак в одноповерховому будинку пошкодились стіни.
86-річного власника житла, який постраждав під час інциденту, доставили у Буську центральну районну лікарню.
фото ДСНС Львівщини
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