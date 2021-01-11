На Львівщині під час пожежі загинув 47-річний власник будинку
Суспільство — Ольга Гринько, сьогодні, 10:100
У приватному будинку загинув 47-річний власник будинку
На Львівщині внаслідок пожежі у приватному будинку загинув 47-річний чоловік. Випадок стався близько 8:40 у с. Боложинів Буського району у неділю, 10 січня. Пожежа виникла в дерев'яному житловому будинку розміром 10×8 м.
«Рятувальники негайно приступили до ліквідації та розвідки пожежі. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання. На місці пожежі в одній з кімнат будинку виявлено тіло власника, 1973 року народження», – повідомили у ДСНС Львівщини.
Фото ДСНС
Пожежу ліквідували о 9:59. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку на площі 12 м2, кімнату площею 12 м2, частково стіни та перекриття.
Обставини події встановлюють.
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