У приватному будинку загинув 47-річний власник будинку

На Львівщині внаслідок пожежі у приватному будинку загинув 47-річний чоловік. Випадок стався близько 8:40 у с. Боложинів Буського району у неділю, 10 січня. Пожежа виникла в дерев'яному житловому будинку розміром 10×8 м.

«Рятувальники негайно приступили до ліквідації та розвідки пожежі. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання. На місці пожежі в одній з кімнат будинку виявлено тіло власника, 1973 року народження», – повідомили у ДСНС Львівщини.

Фото ДСНС

Пожежу ліквідували о 9:59. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку на площі 12 м2, кімнату площею 12 м2, частково стіни та перекриття.

Обставини події встановлюють.