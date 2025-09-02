Минулого тижня у Хмельницькій області через ускладнення від Covid-19 померла місцева жителька. 87-річна жінка була невакцинована та мала супутні захворювання. Про це повідомив 2 вересня гендиректор обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич.

«Через ускладнення, спричинені COVID-19, минулого тижня померла 87-річна мешканка Гуменецької громади. Жінка мала низку супутніх захворювань та не була щеплена», – зазначив Микола Габрикевич.

За його інформацією, у Кам’янець-Подільському районі зареєстрували 699 нових випадків ГРВІ, грипу та COVID-19, у Шепетівському районі – 807, у Хмельницькому районі – 2081.

Додамо, що станом на 19 серпня 2025 року у Хмельницькій області зафіксували чотири випадки захворювання на новий субваріант коронавірусу Stratus. Захворіли двоє дітей та двоє пенсіонерів, які наразі отримують необхідне лікування.