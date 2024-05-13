За годину в селі Голосків Хмельницького району сталося дві ДТП

Ввечері 11 травня поблизу села Голосків Хмельницького району сталася ДТП, в якій постраждав 24-річний тернополянин. Через два дні чоловік помер у лікарні. Про це повідомили в прес-службі поліції Хмельниччини.

За інформацією правоохоронців, близько 20:30 на трасі Стрий — Ізварине у кювет з’їхав легковик марки Audi, тож на місце події прибули медики та патрульні. Під час оформлення ДТП, 24-річного свідка події раптово збив Volkswagen під керуванням 29-річного жителя Запорізької області, який згодом врізався в «швидку».



Потерпілого госпіталізували до Летичівської багатопрофільної лікарні, втім від отриманих травм у понеділок, 13 травня, він помер.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) ККУ і наразі встановлюють усі обставини події. Водію Volkswagen загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.