Хмельницький міськрайонний суд визнав винною членкиню ВЛК Теофілію Гречко у декларуванні недостовірної інформації. Обвинувачена приховала дані про майно на 7,5 млн грн. За це їй призначили 68 тис. грн штрафу й позбавили права працювати у військово-лікарських комісіях протягом року.

Як йдеться у вироку від 11 грудня, завідувачка неврологічого відділення Хмельницької міської лікарні Теофілія Гречко, яка також є членкинею військово-лікарської комісії, подала декларацію про доходи за 2023 рік, в якій не вказала дані про майно на 7,2 млн грн. Зокрема, йдеться про 16 земельних ділянок, чотири житлові будинки, три будинки садибного типу, квартиру площею 47,7 м2, вартість якої 2,2 млн грн, а також садовий будинок.

Теофілія Гречко також не згадала у декларації про автомобіль Škoda Fabia 2013 року випуску, який їй належить. Його вартість – 267 тис. грн. Крім того, посадовиця умисно не вказала понад 3 млн грн доходів.

Суддя Тетяна Бацуца врахувала, що Теофілія Гречко повністю визнала свою вину, щиро розкаялася у скоєному, є вдовою та виховує двох неповнолітніх дітей, що помʼякшило покарання. Так, лікарці призначили 68 тис. грн штрафу без права займати посади у ВЛК строком на рік. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що, згідно з даними моніторингового сервісу «Опендатабот», Теофілія Гречко зареєстрована власницею щонайменше двох підприємств – ТОВ «Енергія плюс-ХМ» і ТОВ «Проскурівбудмонтаж», що спеціалізуються в оптовій торгівлі та проведенні електромонтажних робіт. Крім того, у 2019 році з нагоди Дня Соборності України Теофілія Гречко отримала звання «Заслужений лікар України».