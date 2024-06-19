У ніч на середу, 19 червня, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили один Shahed.

«Місце падіння уламків встановлюється. Звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна наразі не надходило», – повідомив у Facebook голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Додамо, що повітряна тривога в Хмельницькій області тривала з 01:16 до 04:30. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни випустили по Україні 21 безпілотник типу Shahed. Сили ППО збили 19 повітряних цілей у межах Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областей.