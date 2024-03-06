Господарський суд Хмельницької області скасував рішення щодо передачі у комунальну власність Крупецькій сільській раді понад 15 га земель гідрологічного заказника «Княже озеро», яке хотіли використовувати для ведення сільського господарства. Про це 6 березня повідомили в обласній прокуратурі.

«Територія заказника є притулком для рідкісних представників фауни та багата на дуже цінні рослини, які занесені до Червоної Книги України. Встановлено, що у 2020 році Головне управління Держгеокадастру неправомірно передало ділянку землі природно-заповідного фонду, вартістю 200 млн грн, Крупецькій сільській раді як землі сільськогосподарського призначення», – розповіла ZAXID.NET прес-секретарка Хмельницької обласної прокуратури Марина Тисячна.

Суд задовольнив позовні вимоги й забезпечив належний правовий статус земель природно-заповідного фонду, що перебувають під особливою охороною держави.

Додамо, що Княже озеро – гідрологічний заказник місцевого значення в Україні. Знаходиться на правому березі річки Горинь, між селами Крупець та Колом'є Крупецької сільської громади Шепетівського району Хмельницької області, у межах природної зони Мале Полісся. Його площа – 75,8 га.