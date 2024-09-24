Смертельна аварія у Шепетівському районі сталася 3 листопада 2022 року

Ізяславський районний суд виніс вирок Михайлу Дегодюку за вчинення смертельної ДТП. Обвинувачений на автомобілі Toyota врізався в мотоблок із напівпричепом, у результаті чого загинув 43-річний водій останнього. За скоєне чоловіку призначили 5 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 19 вересня, аварія на трасі сполученням Корець – Славута – Антоніни у Шепетівському районі сталася 3 листопада 2022 року. За даними слідства, Михайло Дегодюк, який перебував за кермом автомобіля Toyota RAV-4 Hybrid, проявив неуважність і вʼїхав у мотоблок із напівпричепом марки Kentavr. Унаслідок зіткнення тяжкі травми отримав 43-річний водій останнього. Життя чоловіка намагалися врятувати у лікарні, втім 22 листопада 2022 року він помер.

У суді Михайло Дегодюк свою вину визнав і розкаявся. Розповів, що у день аварії їхав зі швидкістю 80 км/год, перед ним було декілька автомобілів, а мотоблок він побачив за кілька секунд до зіткнення, тому загальмувати не встиг. За словами обвинуваченого, від удару потерпілого відкинуло до дерева, де він лежав без свідомості, але живий. Обвинувачений домедичної допомоги не надав, бо боявся нашкодити.

Дружина загиблого зазначила, що під час перебування чоловіка в лікарні Михайло Дегодюк дав їй 55 тис. грн, привозив необхідні ліки з інших населених пунктів і здавав кров, але після смерті чоловіка на похорон не прийшов, жодних грошей не передавав, вибачення не просив.

Суддя Оксана Янішевська визнала Михайла Дегодюка винним за ч.2 ст.286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) й призначила пʼять років увʼязнення без права керувати транспортними засобами на три роки. Крім того, страхова компанія обвинуваченого заплатить дружині загиблого 700 тис. грн компенсації за поховання. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.