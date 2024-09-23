Від удару один із автомобілів перекинувся у кювет

У неділю, 22 вересня, в селі Почапинці Кам’янець-Подільського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення двох легковиків загинув 7-річний хлопчик, ще троє людей постраждали й нині перебувають у лікарні. Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

За даними слідства, близько 14:10 із невстановлених поки причин зіткнулися автомобіль ВАЗ 2106 під керуванням 45-річного жителя села Жабинці та Škoda Octavia, за кермом якого перебував 36-річний житель Кам’янця-Подільського.

«У результаті аварії 7-річний пасажир автомобіля Škoda Octavia від отриманих травм загинув на місці події. Важко травмувався ще один 11-річний хлопчик. Його госпіталізували до реанімації. Також травми отримали водій Škoda Octavia, який перебуває під конвоєм у лікарні, та 30-річна пасажирка», – інформують поліцейські.

Правоохоронці затримали обох водіїв і відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.