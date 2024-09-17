Смертельна аварія сталася на трасі сполученням Старокостянтинів – Антоніни

Красилівський районний суд виніс вирок 43-річному Володимиру Маковеєву за вчинення смертельної ДТП. Обвинувачений на автомобілі Ford Fusion збив велосипедиста, який їхав у попутному напрямку. Потерпілий від отриманих травм помер у реанімації. За скоєне водію призначили рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 13 вересня, аварія на трасі сполученням Старокостянтинів – Антоніни поблизу села Кременчуки Хмельницького району сталася 24 січня 2024 року. За даними слідства, 43-річний Володимир Маковеєв перевищив допустиму швидкість руху й зіткнувся з 58-річним велосипедистом. Останній отримав тяжкі травми, від яких згодом помер у лікарні.

У суді обвинувачений свою вину визнав і щиро розкаявся. За словами Володимира Маковеєва, у день аварії була ожеледиця, він їхав у темну пору доби, проявив неуважність, і тому збив велосипедиста. Після зіткнення він перебував із потерпілим та говорив з ним до приїзду «швидкої». Коли ж обвинувачений дізнався, що чоловік помер, поїхав до його дружини й просив пробачення. Зазначив, що з потерпілою стороною спілкується до сьогодні, а також відшкодував матеріальну та моральну шкоду.

Суддя Сергій Васільєв визнав Володимира Маковеєва винним за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого), втім звільнив від основного покарання й призначив рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.