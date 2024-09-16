Смертельна аварія на території Летичівської громади сталася 14 вересня

Поблизу села Подільське Кам'янець-Подільського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з відбійником загинула 45-річна пасажирка автомобіля Mazda. Про це повідомили 16 вересня у поліції Хмельницької області.

Аварія на трасі сполученням Стрий — Ізварине сталася 14 вересня о 15:55. За даними слідства, 47-річний житель Запоріжжя, який перебував за кермом автомобіля Mazda, допустив зіткнення із металевим відбійником.

«У результаті ДТП травмувалась 45-річна пасажирка автомобіля, її госпіталізували до Летичівської багатопрофільної лікарні. Втім, від отриманих травм жінка померла», – зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.