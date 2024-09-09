Смертельна аварія сталася 8 вересня у селі Радошівка

Вночі 8 вересня у селі Радошівка Шепетівського району сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинув 18-річний мотоцикліст. Його 17-річний пасажир травмувався й нині перебуває в лікарні. Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

За даними слідства, 18-річний водій мотоцикла KOVI Start 250 виїхав на узбіччя та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм хлопець помер на місці події. Його пасажира, 17-річного місцевого жителя, госпіталізували з тілесними ушкодженнями до Ізяславської багатопрофільної лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.