Унаслідок зіткнення з деревом на Шепетівщині загинув 18-річний мотоцикліст
Попередньо водій не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя
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Вночі 8 вересня у селі Радошівка Шепетівського району сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинув 18-річний мотоцикліст. Його 17-річний пасажир травмувався й нині перебуває в лікарні. Про це повідомили у поліції Хмельницької області.
За даними слідства, 18-річний водій мотоцикла KOVI Start 250 виїхав на узбіччя та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм хлопець помер на місці події. Його пасажира, 17-річного місцевого жителя, госпіталізували з тілесними ушкодженнями до Ізяславської багатопрофільної лікарні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.